Rachid Kassim is in ons land vooral berucht doordat hij foto's, de namen en andere persoonlijke gegevens op Telegram geplaatst had, een berichtendienst die door sympathisanten van IS gebruikt wordt.

Kassim is de voornaamste ronselaar voor Franstalige gebieden van IS en hij is een "tele-terrorist", die vanuit Irak of Syrië jihadisten aanstuurt om aanslagen in Europa te plegen. De twee Franse twintigers die in juli een pastoor hebben vermoord in een kerk in Noord-Frankrijk en de moordenaar van een Frans politiekoppel stonden in contact met Kassim.

Kassim zou ook contact gehad hebben met de jongeman die het beruchte Verviers-filmpje opnam, waarin een andere jongen, de zoon van een imam, opriep om christenen te vermoorden.