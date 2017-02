Begin deze week kwam het zoveelste bericht over het lot van al-Bagdadi. Het was de Iraakse premier die verklaarde dat de leider van IS in het belegerde Mosul zat en dat hij omsingeld werd. Ook Koerdische generaals lieten hetzelfde geluid horen, maar een andere generaal had de leider dan weer gezien aan de grens tussen Syrië en Irak.

"Kortom: ze weten het niet, IS weet het waarschijnlijk zélf niet", reageert Rudi Vranckx op Radio 1. "Er wordt alleszins veel jacht op hem gemaakt." Dat is niet verwonderlijk, want het Pentagon verhoogde niet lang geleden de prijs op zijn hoofd van 10 miljoen naar 25 miljoen dollar.

"IS heeft sowieso een probleem. Ze raken geïsoleerd, ze worden belegerd en hun communicatie verloopt moeizaam. IS is wellicht een aflopende zaak in 2017. Er is veel vrees voor verraad en dus probeert men wellicht strikt geheim te houden waar al-Bagdadi zich bevindt."

"Het laatste teken van leven dateert van november. Toen was er een audioboodschap te horen. Daarin zei hij onder meer "je moet blijven doorvechten, luister naar jullie emirs". Dat klonk een beetje als een afscheid", besluit Vranckx.