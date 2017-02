De kans dat Turkije van het huidige parlementaire systeem overstapt naar een presidentieel systeem, is weer wat groter. Drie weken nadat het Turkse parlement het nodige ontwerp van grondwetswijziging had goedgekeurd, heeft president Erdogan zijn handtekening onder het document geplaatst. In een volgende stap mag ook het Turkse volk zich over de zaak uitspreken. Volgens vicepremier Kurtulmus gebeurt dat op 16 april.

Het presidentiële systeem zou Erdogan duidelijk meer macht geven ten nadele van het parlement. De president zou tegelijk als staats- en regeringsleider fungeren en in ruime mate per decreet kunnen regeren. Ook zijn invloed op Justitie zou groeien.

Als het Turkse volk de grondwetswijziging goedkeurt, zou de regering het nieuwe systeem stapsgewijs invoeren. De presidents- en parlementsverkiezingen van november 2019 moeten deze hervorming dan voltooien.

De islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP had de grondwetswijziging op 21 januari met stemmen van de ultranationalistische oppositiepartij MHP in het parlement voor elkaar gekregen. MHP-voorzitter Devlet Bahceli en een heel aantal MHP-afgevaardigden steunden de ook in de partij omstreden hervorming. De grootste oppositiepartij CHP en de pro-Koerdische HDP stemden tegen. Ze vrezen een "dictatuur" in Turkije.