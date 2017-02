"Het volk wil niet dat de huidige regering Tshisekedi begraaft"

De familie van de overleden Congolese oppositieleider Tshisekedi, en zijn partij, willen niet dat het stoffelijk overschot naar Kinshasa gebracht wordt om daar begraven te worden, zolang er geen regering is van nationale eenheid, onder leiding van de oppositie. Tshisekedi stierf ruim een week geleden in een ziekenhuis in Ukkel. Zijn zoon, Felix Tshisekedi, zelf kandidaat-eerste minister, roept president Kabila op om snel de nieuwe regering te installeren en zo geweld te vermijden.

