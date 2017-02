Een echt grote verrassing is het arrest niet. "Het 9th Circuit staat in de VS bekend als vrij liberaal en progressief. Van de drie rechters die uitspraak hebben gedaan, zijn twee rechters benoemd door Obama, een derde nog onder George W. Bush", legt Goossens uit. "Die rechtbank was in verschillende jaren overigens ook de koploper onder de rechtbanken die werden teruggeroepen door de hoogste rechters: in 2010 werd 80 procent van hun uitspraken verbroken. Al worden gemiddeld een meerderheid van de zaken die voor het Supreme Court komen, herroepen."

Maar volgens docent staatsrecht Goossens zijn de rechters hier zeker niet lichtzinnig omgesprongen met deze zaak. Bovendien waren alle drie de rechters unaniem: het inreisverbod moet opgeschort blijven. "En dat is - samen met de eerdere uitspraken van lagere rechters - toch wel een heel belangrijke indicatie dat er iets grondig mis is met hoe het inreisverbod momenteel is geformuleerd", analyseert Goossens.

"De maatregel leeft op gespannen voet met de Amerikaanse grondwet. De kans is dan ook heel klein dat de rechters in de zaak ten gronde (de huidige uitspraken gaan enkel over de opschorting van het inreisverbod en niet over de al dan niet grondwettelijkheid ervan, nvdr.) tot een andere beslissing zullen komen."