Tara Palmer-Tomkinson (45, op foto in het midden), de peetdochter van de Britse kroonprins Charles, is overleden. Palmer-Tomkinson kan het beste omschreven worden als societyfiguur die met haar koninklijke connecties en flamboyante levensstijl vooral bekend was in de jaren 90. Ze dook in menig tabloid op met haar cocaïne-verslaving en verscheen in 2002 in de realityreeks "I'm a celebrity... get me out of here!".

Totaal onverwacht komt haar dood niet helemaal: ze had een hersentumor en leed aan een auto-immuunziekte. Charles zegt diep bedroefd te zijn. Hij en Tara's familie gingen vaak samen skiën. Tara's vader was een olympisch skiër en leerde de kroonprins enkele kneepjes. Ze was ook aanwezig op het huwelijk van prins William.