Check-point: klimaatsverandering in het Pentagon

Met Trump zit het ongeloof in de klimaatsverandering in het Witte Huis. Maar op het Amerikaanse ministerie van Defensie weten ze al langer hoe het echt zit: de klimaatsverandering heeft zijn aandeel in elk huidig conflict. In Check-point spreken insiders van het Pentagon, hoge officieren en veteranen zich uit over de kwestie.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

