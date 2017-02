De Amerikaanse president Donald Trump vaardigde een tijdelijk inreisverbod af voor burgers van zeven overwegend moslimlanden: Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië.

Het protest was niet van de lucht en op de luchthavens was de toestand chaotisch. Na een klacht van de staten Washington en Minnesota (onder meer dat het tijdelijk inreisverbod discriminatie in de hand zou werken, nvdr.), blokkeerde een federale rechter in Seattle het inreisverbod tijdelijk, in afwachting van een uitgebreider onderzoek.

Het Witte Huis kondigde daarop meteen aan de beslissing van de rechter in Seattle aan te vechten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie tekende vervolgens officieel beroep aan. Er werd ook gevraagd om het inreisverbod -in afwachting van de definitieve uitspraak van de hogere rechter- meteen weer in te voeren, maar die beslissing werd verworpen door het hof van beroep. Nu heeft het hof van beroep helemaal geweigerd om het inreisverbod van Trump opnieuw in te voeren. Volgens het college van drie beroepsrechters heeft de Amerikaanse regering niet kunnen aantonen dat het inreisverbod essentieel is voor de veiligheid van de VS.