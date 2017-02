Donald Trump had woensdag al voor ophef gezorgd door via het officiële, presidentiële Twitter-account @POTUS zijn beklag te doen over het feit dat luxe-winkelketen Nordstrom beslist had om de mode-lijn van zijn dochter Ivanka niet langer te verdelen.

Kellyanne Conway, Trumps adviseur en bedenker van de term “alternative facts”, ging nog een stapje verder. Op de tv, bij Fox News, stak Conway de loftrompet voor de dochter van haar broodheer en ging zelfs over tot een koopadvies. “Ga Ivanka’s spullen kopen, zeg ik u”, zei Conway. “Het is een mooie lijn. Ik heb er zelf wat spullen van. Ik ga er gratis reclame over maken: ga de spullen nu kopen, iedereen. Je kan ze online vinden.”

Maar hierdoor heeft ze de Amerikaanse wetgeving overtreden. Daarin staat namelijk dat ambtenaren hun positie niet mogen misbruiken om een product, dienst of bedrijf van familie, vrienden of kennissen.

Het valt nu nog af te wachten of er enigszins sancties zullen volgen. Sean Spicer, de inmiddels bekende woordvoerder van het Witte Huis, reageerde desgevraagd vrij summier in zijn antwoord. Hij zei dat Conway bijgestuurd werd, “en dat is het”.