Van beide mannen wordt ook gezegd dat ze anti-establishment waren en zijn, maar De Wever merkte op dat Hitler inderdaad geen lid was van het establishment, maar integendeel iemand die een soort tegenelite creëerde, wat een sterke factor was in zijn succes, terwijl Trump als rijke zakenman wel degelijk deel uitmaakt van het establishment. Beide mannen bespelen evenwel wel hetzelfde sentiment tegen het establishment.

Historicus Timothy Snyder heeft in Amsterdam gezegd dat Trump een fascist is, en dat hij een dictatuur wil, maar Bruno de Wever vindt dat overtrokken. Snyder heeft er wel bij gezegd dat de toekomst onvoorspelbaar is, en daarin geeft De Wever hem gelijk. Met een man als Trump wordt de toekomst inderdaad erg onvoorspelbaar.

Als er zich in de VS een herhaling zou voordoen van de aanslagen van 9/11, zal Trump volgens Snyder de rechtstaat buiten spel zetten, en De Wever gaf toe dat een dergelijke situatie met zo'n weinig stabiele figuur inderdaad erg onvoorspelbaar zou worden.

Kan de Trump-administratie eindigen in een dictatuur? Bruno De Wever wilde niets uitsluiten, maar hij zei wel vertrouwen te hebben in het Amerikaanse systeem, met zijn "checks and balances". Hij heeft Trump ook niet horen zeggen dat hij de grondwet wil afschaffen, hij heeft integendeel gezegd dat hij de grondwet wil revitaliseren.

Trump sluit op veel punten aan bij tradities die al lang bestaan in de binnen- en buitenlandse Amerikaanse politiek, protectionisme is niets nieuws en isolationisme is niet nieuws, zo zei De Wever. Ze maken deel uit van grote golfbewegingen in de Amerikaanse politiek.