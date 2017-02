De sneeuwval en rukwinden begonnen 's nachts. In New York ging de regen over in sneeuw. Het verkeer op de grote wegen raakte verstoord en er waren meer dan 100 ongevallen. De sneeuwstorm was de dag voordien aangekondigd, toen het vrijwel lenteweer was bij ruim 16 graden Celsius.

Meer dan de helft van de vluchten vanuit de luchthavens van New York (JF Kennedy, La Guardia, Newark) - ruim 1.600 vluchten - werd afgelast. Ook meer dan 60 procent van de vluchten van of naar Boston werd geannuleerd. Daar werd het openbaar verkeer verstoord door elektriciteitsstoringen.

In New York, Boston en Philadelphia bleven de scholen dicht. De burgemeester van New York riep de bewoners op thuis te blijven en vooral niet met de auto op weg te gaan.