"Ik was echt in shock", reageert Stefan in de Canadese media. "Ik hield mezelf al jaren voor dat hij dood was, dat was het enige wat ik nog kon verzinnen om zijn afwezigheid te verklaren. Al geloofde ik diep in mijn hart niet dat hij écht dood was. Maar ik wilde ook nog niet te veel hoop koesteren."

Stefan maakte meteen plannen om zijn broer op te halen in Brazilië en startte een campagne om via crowdfunding geld in te zamelen. Maar daarmee was de kous nog niet af...

Anton was na zijn identificatie overgebracht naar een ziekenhuis in Porto Velho. Daar wist hij echter te ontsnappen en trok hij naar de jungle in de noordelijke staat Amazonas. Voor zijn familie en voor de politie een nieuwe bron van ongerustheid. "Dit is een gebied waar heel wat gevaarlijke roofdieren huizen: krokodillen, kaaimannen, jaguars, giftige spinnen... We vreesden echt dat hij ten prooi zou vallen aan een van die dieren", zegt politie-agente Campos.

Uiteindelijk werd Anton veilig en wel teruggevonden en naar een psychiatrisch ziekenhuis in de stad Manaus gebracht. Eind januari kon Stefan dan naar Manaus afreizen om zijn broer op te halen. Sinds maandag zijn de twee terug in Toronto.