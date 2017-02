IS onder grote druk in Syrië: rebellen trekken Al Bab binnen

In Syrië komt terreurorganisatie IS onder steeds grotere druk te staan. Rebellen zijn het westen van Al Bab binnengetrokken, een belangrijk IS-bolwerk waar al maanden om gestreden wordt. Volgens Ankara zal IS nu snel uit de stad verdreven worden. En het volgende doelwit is Raqqah, de plaats die IS beschouwt als z'n hoofdstad.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

IS onder grote druk in Syrië: rebellen trekken Al Bab binnen

In Syrië komt terreurorganisatie IS onder steeds grotere druk te staan. Rebellen zijn het westen van Al Bab binnengetrokken, een belangrijk IS-bolwerk waar al maanden om gestreden wordt. Volgens Ankara zal IS nu snel uit de stad verdreven worden. En het volgende doelwit is Raqqah, de plaats die IS beschouwt als z'n hoofdstad.