Nieuwe Amerikaanse minister van Justitie: "Laat ons eens zijn over wat we eens kunnen zijn"

In Amerika is Jeff Sessions benoemd tot minister van Justitie. De Republikeinse senator uit de zuidelijke staat Alabama krijgt de job ondanks hevig verzet van de Democraten. Ze verwijten Sessions dat hij zich te hard uitlaat over immigranten.

