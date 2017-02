Vrachtwagen bungelt over klif, brandweer kan inzittenden redden

In Chongqing, in het zuidwesten van China, moest de brandweer een kraan inzetten om een man en zijn twee kinderen te redden uit een vrachtwagen. De vrachtwagen was van de weg geraakt en bungelde over een 40 meter hoge klif. De trucker en zijn dochters bleven ongedeerd.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

