De Israëlische eerste minister is alvast not amused. In reactie op het bezoek, "gaf premier Netanyahu het ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht om zijn afkeuring uit te drukken bij de Belgische ambassade in Israël", zo klonk het in een mededeling van Netanyahu's kabinet.

"In Israël kijken we met bezorgdheid naar de ontmoeting van de Belgische premier met de leiders van Breaking the Silence en B'Tselem tijdens zijn verblijf in Israël", zo ging het verder.

"De Belgische overheid moet kiezen: of van koers veranderen of een anti-Israëlische lijn volgen", waarschuwde het kabinet van de Israëlische premier.