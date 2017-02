De presidentsverkiezingen in Somalië waren om verschillende redenen heel bijzonder. In de eerste plaats omdat het de eerste min of meer democratische verkiezingen waren sinds 1969.

"Min of meer democratisch", ja, want het kiesstelsel in Somalië is met geen ander te vergelijken. 135 clanoudsten, diepgeworteld en nog altijd zeer belangrijk, stellen een kiezerspubliek van 14.025 mannen en vrouwen aan. Samen vertegenwoordigen die slechts 1 procent van de totale bevolking. Zij kiezen een parlement, dat op zijn beurt de president kiest.

"Dit model is in heel korte tijd in elkaar gezet om een vorm van democratische verkiezingen mogelijk te maken", legt de Somalisch-Nederlandse politicologe Ayaan Abukar uit. "Niet echt democratisch, helaas, maar algemene verkiezingen zoals we die in Europa kennen, waren gezien de veiligheidssituatie niet mogelijk. En ook de infrastructuur was er niet."

De stembusgang vond plaats in een hangar op de luchthaven van de hoofdstad Mogadishu, de best beveiligde plaats van het door geweld geteisterde land. Somalië, waar 20 jaar lang een burgeroorlog plaatsvond, wordt regelmatig getroffen door aanslagen van de radicaal-islamitische terreurgroep al-Shabaab. De Somaliërs konden dan wel niet zelf hun stem uitbrengen, ze konden de stembusgang wel rechtstreeks volgen via YouTube. (lees verder onder de foto)