Grote brand legt sloppenwijk in de as

Bij een brand in een sloppenwijk in de Filippijnse hoofdstad Manila zijn meer dan 1.000 woningen in de as gelegd. De naar schatting 15.000 inwoners van wijk, vlakbij de haven, zijn overgebracht naar noodopvang op verschillende locaties elders in de stad. Het duurde meer dan 10 uur vooraleer de brandweer de brand volledig onder controle had.

