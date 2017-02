Navalny ontkent de beschuldigingen, stelt dat de zaak politiek gemotiveerd is en dat het Russische regime hem zo uit de actieve politiek probeert te houden. Navalny is namelijk de belangrijkste oppositieleider in Rusland. Hij had zich 2 maanden geleden nog kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in Rusland volgend jaar, maar die kandidatuur komt nu in het gedrang.

Een strafmaat is er nog niet uitgesproken, maar hoogstwaarschijnlijk krijgt Navalny een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook in dat geval mag hij niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Op die manier is dus misschien wel de enige echte politieke tegenstander van president Poetin - die zelf nog niet officieel kandidaat is - op voorhand politiek uitgeschakeld. Intussen heeft de advocaat van Navalny bevestigd dat zijn cliënt geen kandidaat meer kan zijn.