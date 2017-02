De rellen in de voorsteden hebben veel te maken met sociale achterstand en een gebrek aan kansen voor de lokale jeugd, vaak van allochtone origine. Het geweld lijkt veel Fransen niet echt te deren, want ze gebeuren in de verafgelegen banlieue, waar kansarmen vaak noodgedwongen samenhokken in uitgewoonde woonkazernes.

De vlam slaat geregeld in de pan in de banlieue. Zo waren er in 2009 relletjes in de Parijse voorstad Bagnolet nadat een 18-jarige motorrijder was verongelukt bij een achtervolging door de politie. Vorig jaar gingen auto's in de fik in verschillende Parijse voorsteden, ook nu weer na de dood van een 24-jarige jongeman die was aangehouden. Telkens weer werd met een beschuldigende vinger naar de politie gewezen.

Inmiddels zijn we bijna 12 jaar na de dramatische gebeurtenissen van oktober 2005 en is Nicolas Sarkozy van 2007 tot 2012 president geweest, de man die de probleemwijken "met een hogedrukreiniger" zou schoonmaken.