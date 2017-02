Volgens regeringsbronnen hebben Trump en Erdogan aan de telefoon afgesproken om samen de Syrische steden al-Bab en Raqqa te bevrijden van IS. Turkije wil al langer deel uitmaken van de operatie die Raqqa moet bevrijden, maar Ankara wil niets weten van een samenwerking met de Koerdische peshmerga-strijders. Erdogan heeft daarom aan Trump gevraagd om de Koerdische strijders niet meer te ondersteunen.

Het telefoongesprek verliep "positief en in een oprechte sfeer", klinkt het. Trump en Erdogan hebben verder ook gesproken over het creëren van "safe zones" in Syrië en over de vluchtelingencrisis. Ook een belangrijk gespreksonderwerp was de Gülen-beweging, die volgens het Turkse regime achter de mislukte coup van vorige zomer zit. Leider Fethullah Gülen leeft in ballingschap in de VS en Ankara vraagt al langer diens uitlevering.

Morgen vertrekt CIA-directeur Mike Pompeo naar Turkije voor zijn eerste buitenlandse reis. Hij zal er enkele veiligheidskwesties bespreken met de Turkse autoriteiten en moet hetgeen is overeengekomen tussen Trump en Erdogan aan de telefoon verder uitwerken.