Voor publieke figuren is het steeds een dilemma hoe te reageren op geruchten: laten betijen of reageren. Macron koos voor die laatste optie en gooide er een humoristische saus over. Op een meeting begin deze week zei hij het volgende:

"Jullie horen bepaalde zaken, met name dat ik een dubbel leven zou leiden. Dat is niet leuk voor Brigitte, die zich afvraagt hoe ik dat fysiek kan doen. Zij deelt namelijk mijn leven van 's ochtends tot ' s avonds. En ik heb haar daar nooit voor betaald! Ik kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Als er tijdens diners wordt gefluisterd dat ik een dubbel leven heb met Mathieu Gallet, dan is het mijn hologram dat ontsnapt is."

Dat is niet alleen een ontkenning van het gerucht op zich, maar meteen ook ook een handige uithaal naar twee van zijn tegenkandidaten. Met name naar François Fillon, die zijn vrouw zou hebben betaald voor een fictieve job. En naar de extreemlinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon die onlangs tijdens een verkiezingsmeeting verscheen via een hologram, wat op enige spot werd onthaald in Frankrijk.

Foto: Macron en zijn vrouw Brigitte

(lees verder onder foto)