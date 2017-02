Maar vandaag komt ook de krant Le Parisien met een verhaal over Fillon. Volgens de krant was Fillons echtgenote tussen mei 2012 en december 2013 met twee voltijdse jobs bezig: een in het parlement en een voor het blad Revue des deux mondes. Pikant detail: de eigenaar van dat blad kreeg van Fillon een hoge decoratie.

Op die manier wordt de presidentskandidaat voor Les Républicains steeds meer in het nauw gedreven. Tot voor kort gold François Fillon als de favoriet voor de verkiezingen, maar zijn positie komt steeds meer onder druk te staan. Zelf wil hij voorlopig niet wijken. "Er is geen plan B. Enkel een plan A, de A van aanval", klinkt het in het kamp van Fillon.