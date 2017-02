De voorbije drie dagen en nachten was het telkens onrustig in Aulnay-sous-Bois. Overdag liepen honderden mensen mee in protestmarsen, met de slogan "gerechtigheid voor Théo". 's Nachts braken relletjes uit tussen jongeren en de politie.

Een tiental auto's zijn in brand gestoken, gevels zijn beklad met graffiti. De uitspraken "nique la police" (naai de politie, nvdr) en "police violeurs" (politie, verkrachters, nvdr) komen verschillende keren in de stad terug. De rellen zijn op een haar na uit de hand gelopen: de politie heeft al enkele keren waarschuwingsschoten moeten afvuren.

Intussen zijn er al 26 mensen opgepakt bij de rellen. 17 mensen, onder wie 11 minderjarigen, zijn al voorgeleid bij de onderzoeksrechter.