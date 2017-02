Tegen de pijpleiding is heel wat protest door milieuactivisten en "native Americans". Volgens de Sioux-stam van Standing Rock zou de Dakota Access Pipeline heilige grond schenden waar hun voorvaderen begraven liggen en dreigt het grondwater vervuild te geraken.

Maar volgensTrump is er helemaal geen controverse rond het project. "Ik heb geen enkel telefoontje gekregen van iemand die me zei dat ik iets verschrikkelijks heb gedaan hiermee", aldus de Amerikaanse president. Volgens hem zal de Dakota Pipeline - die olie moet transporteren van de velden uit de staat North Dakota helemaal tot in de staat Illinois en vandaar tot de Golf van Mexico - heel wat jobs opleveren.

De tegenstanders hebben al gezegd dat ze hun protest niet zullen opgeven. Maar het wordt erg moeilijk voor hen om de bouw van de pijpleiding aan te vechten voor de rechtbank, aangezien de presidentiële autoriteit over zulke dossiers doorgaans niet betwist wordt door de rechters.