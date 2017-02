In totaal werden 4.464 mensen de laan uitgestuurd of op non-actief gezet. Reden van hun ontslag? Hun vermoedelijke betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in juli 2016. Van die 4.464 ambtenaren werkten er 2.585 op het ministerie van Onderwijs. Maar ook bij de politie, de gendarmerie en het ministerie van Binnenlandse Zaken vielen er ontslagen.

Nog vandaag werden bijna 1.000 mensen opgepakt, van wie 248 voor vermoedelijke steun aan terroristische organisaties of het beledigen van Turkse leiders op sociale media. Van de 648 gearresteerden werden intussen wel al 700 mensen opnieuw vrijgelaten. De Turkse overheid roept actief mensen op om mensen aan te geven die op sociale media Turkse leiders beledigen of belachelijk maken, maar ook mensen die een brede waaier aan "foute" organisaties steunen.

Sinds de couppoging heeft de Turkse regering al meer dan 125.000 ambtenaren en militairen ontslagen, 40.000 werden gearresteerd.