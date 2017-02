Voor Reynders bewijst het rapport van Amnesty International over de gruwelijke mensenrechtenschendingen in de Syrische gevangenissen dat vandaag verscheen opnieuw dat de internationale gemeenschap geen enkele toegeving kan en mag doen en dat de daders van deze barbaarse misdaden moeten worden gestraft.

Hij herinnert eraan dat ons land zich altijd heeft ingezet voor de strijd tegen straffeloosheid in het conflict in Syrië, door te pleiten voor een verwijzing van het dossier naar het Internationaal Strafhof. Een resolutie in de Algemene Vergadering van de VN vraagt een mechanisme op te zetten dat bewijzen over oorlogsmisdaden en misdaden tegen het internationaal humanitair recht moet verzamelen. Vicepremier Reynders verklaarde eerder dat er wat hem betreft in het Syrië na de oorlog geen plaats meer kan zijn voor Assad.