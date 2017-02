Bart Brinckman, journalist bij De Standaard, ziet twee redenen voor het Dewinter om een omstreden figuur als Assad op te zoeken.

"Dewinter heeft een probleem in België, of in Vlaanderen. Zijn rijk is uitgezongen, zijn clichés komen niet meer over, hij moet steeds andere clichés verzinnen om de actualiteit te beheersen. In het binnenland is zijn ster tanende, dus moet hij naar het buitenland." Zo was ook zijn vorige buitenlandse trip aan Griekenland, met onder meer een bezoek aan Gouden Dageraad, ook niet onomstreden.

"Anderzijds beschouwt Dewinter Assad als de last man standing in de oorlog tegen de islamisten. Syrië was vroeger in zijn ogen een baken van stabiliteit, met een seculiere regering, godsdienstvrijheid, scheiding kerk en staat, gezondheidszorg, goed onderwijs... Dingen die allemaal naar de verdoemenis gegaan zijn door Al Qaeda, IS en andere strijdende partijen. En hij wil daarvoor waarschuwen: "Als Assad er niet zou zijn, schieten ze gewoon de zee over en komen ze naar ons"."