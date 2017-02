In Londen zullen ze echter niet echt wakker liggen van deze stemming, omdat het Hooggerechtshof eerder al bepaalde dat de regionale parlementen niet geconsulteerd moeten worden.

Toch stelt de Scottisch National Party (SNP) van premier Nicola Sturgeon de stemming voor als een van de belangrijkste in de 18 jaar sinds de federalisering. "Deze stemming is veel meer dan symbolisch", zei Sturgeon. "Het is van cruciaal belang om na te gaan of er geluisterd wordt naar de stem van Schotland."

Verwacht wordt dat het wetsvoorstel voor de brexit deze week nog wordt goedgekeurd door het Britse Lagerhuis. Daarna verhuist het naar het Hogerhuis, waar het moet worden goedgekeurd voor de deadline eind mei, die premier Theresa May heeft opgelegd.