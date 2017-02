Waar het Internationaal Monetair Fonds het wel unaniem over eens is, is dat de Griekse situatie onhoudbaar is. Dat brengt de deelname van het IMF aan het steunprogramma van 86 miljard euro die Griekenland uit Europa krijgt in gevaar. Het fonds mag volgens de eigen regels namelijk geen geld lenen aan een land dat geen uitzicht heeft op een houdbare schuldenlast.

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de eurogroep, haalde uit naar het IMF. "Het heeft die grote offers zelf ook van de Grieken gevraagd. Daar wassen ze nu een beetje de handen van schoon. Dat vind ik niet erg sterk." Onder meer Duitsland is tegen een schuldverlichting voor Griekenland.

Door het geruzie wordt gevreesd dat Griekenland opnieuw in financiële ademnood zal komen. Europa zou immers alleen moeten opdraaien voor noodleningen aan het land, maar dat is gezien het drukke verkiezingsjaar niet evident. Eigenlijk zou er een akkoord moeten zijn tegen de volgende raad van ministers van Financiën van de eurozone, op 20 februari. Enkele weken later, op 15 maart, zijn er immers al parlementsverkiezingen in Nederland en dat maakt het ingewikkelder om tot een compromis te komen. Een nieuws Griekse crisis lijkt in de maak.