Alle Democraten in de Senaat stemden tegen DeVos, maar ook twee Republikeinen steunden haar kandidatuur niet. De stem van Mike Pence was dus nodig om DeVos aan een bijzonder nipte meerderheid te helpen.

Haar benoeming is erg omstreden, want de 59-jarige miljardair die de campagne van Trump stevig spekte, blinkt niet uit door kennis van de openbare scholen. Sterker nog, terwijl ze de leiding krijgt over het publieke onderwijs -van peutertuin tot universiteit, is ze zelf een groot voorstander van privé-onderwijs.

Tijdens een hoorzitting in januari, waar haar kandidatuur werd besproken, maakte ze een zwakke indruk. Toen haar werd gevraagd naar haar mening over wapens in scholen, wenste ze zich daar niet tegen uit te spreken. Ze suggereerde dat een school in de staat Wyoming wapens zou moeten toelaten om zich te kunnen verdedigen tegen grizzlyberen.