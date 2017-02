Een andere kritiek luidt dat het interview niet hard genoeg zou zijn. "Dat is ook heel moeilijk", repliceert Vrancken. De journalisten wisten vooraf niet hoeveel tijd ze ter beschikking kregen, 10 of 15 minuten. "Het bleken er uiteindelijk ruim 15 te zijn."

Het interview werd afgenomen door drie journalisten. Ook dat vergt een specifieke aanpak. "Je moet vragen afspreken en eigenlijk ook een strategie afspreken, want je weet dat je te maken hebt met een man die een uitgekiende strategie heeft."

Wat is de beste strategie om zoveel mogelijk informatie te krijgen, dat is de vraag. "In eerdere interviews met Assad hebben we gezien dat je bij een harde aanval geen antwoorden krijgt. En die antwoorden willen we natuurlijk wel. Er is afgesproken om de vragen met een omweg te stellen, in de hoop antwoorden te krijgen waar je iets mee bént. Je wilt inzicht krijgen in hoe zo'n man denkt, hoe hij naar de wereld, naar zijn eigen land en naar de oorlog kijkt."