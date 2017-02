Volgens Vranckx is er zich een nieuwe wereldorde aan het aftekenen. "Er is een merkwaardige, nieuwe as. Uiterst rechts in Europa, Poetin, Assad. Er is een propagandamolen op gang gekomen om een heel ander verhaal te vertellen over de echte ziekte van het Midden-Oosten, wat zich daar afspeelt. Ik vrees dat wij woelige tijden tegemoet gaan met alle verkiezingen in Europa."