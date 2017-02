Australische senator stelt Trump-deurmatje voor: "Australië: niet uw voetveeg"

Senator Nick Xenophon, die een kleine Australische partij aanvoert, heeft vandaag een deurmat meegenomen naar de parlementszitting in Canberra, de eerste sinds de machtswissel in de VS. Daarop prijkt Trump met de inscriptie "Australië: niet uw deurmat", wat zoveel betekent als "niet uw voetveeg".

