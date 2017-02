De onderzoekers proberen nu het verleden van de verdachte uit te pluizen en na te gaan wat zijn motieven waren. Op het eerste gezicht lijkt hij geen terreurverleden te hebben. El-Hamahmy is afgestudeerd in de rechten en heeft een commerciële kaderfunctie in een bedrijf in de Arabische Emiraten.

In 2015 en 2016 reisde hij naar Turkije. Waarom is nog niet geweten. Het is ook nog onduidelijk of hij in Parijs alleen handelde of bepaalde instructies heeft opgevolgd.

Op 26 januari kwam hij op een legale manier Frankrijk binnen, als toerist. Daarna bracht hij een week door op een appartement aan de Champs-Elysées. Volgens een bron binnen het onderzoek zou het appartement al in juni gereserveerd zijn, lang voor El-Hamahmy eind oktober 2016 een toeristenvisum aanvroeg.