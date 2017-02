Vorige maand zijn Rusland, Iran en Turkije het eens geraakt over een controlemechanisme voor het staakt-het-vuren in Syrië. Volgens Assad is er meer nodig dan dat. "Hoe kunnen we de terroristen tegenhouden? Hoe kunnen we een eind maken aan de steun die ze krijgen van landen als Turkije, de Golfstaten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten? Pas dan kan je praten over een politieke procedure."

Assad beoordeelt Astana (in die Kazachse stad vond het Syrië-overleg vorige maand plaats) als positief. "Want het ging over de eenheid van Syrië en de Syriërs die zelf over hun toekomst beslissen."

Echte vredesonderhandelingen waarbij alle partijen betrokken worden, lijken nog altijd toekomstmuziek. "Als je over terroristen praat, als je over Al Qaeda, al-Nusra of IS praat, denk ik niet dat zij bereid zullen zijn tot enige dialoog." Mocht u het nog niet hebben begrepen: Assad is niet bereid om met rebellen te praten, want voor hem zijn dat terroristen. "Maar iemand die op individuele basis van koers wil veranderen, willen we wel accepteren en amnestie geven. Als hij maar terugkeert naar een normaal leven en ontwapent."