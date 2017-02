Assad beheerst zijn verhaal heel duidelijk", weet Franssen. "Het heeft heel weinig zin om met hem over kleine details te discussiëren. Dan vraagt hij je: Was u erbij of niet? Ik was er wel bij. Dit is mijn land."

Uiteraard moet zo'n interview zo kritisch mogelijk verlopen, maar het is ook duidelijk dat Assad zijn eigen waarheid heeft. "Hij heeft een eigen narratief dat erg moeilijk te doorprikken is. Voor hem is er nooit een revolutie geweest. Hij heeft altijd gezegd dat er van bij het begin door het buitenland betaalde krachten waren die een agenda hadden om Syrië te destabiliseren."

"Wie een interview heeft met Assad en denkt dat hij de president zal kunnen doen bekennen dat hij chemische wapens heeft gebruikt, is er aan voor de moeite", voegt Franssen er nog aan toe. "Uiteraard moet je hem kritisch aanpakken, maar daarvoor is de ruimte beperkt als je maar tien minuten hebt. Je moet vooral proberen om op een kritische manier informatie te verkrijgen over een aantal vragen waarmee je zit."