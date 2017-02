Banff is het oudste natuurpark van Canada en ligt in de staat Alberta. 16 bizons mochten vorige week naar hun voormalige thuis terugkeren. Die verhuizing is prima verlopen, melden betrokkenen. De dieren zouden zich vlot aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving.

Bedoeling is dat de overgeplaatste kudde zo snel mogelijk zijn natuurlijke rol gaat opnemen in het ecosysteem van het natuurpark. De bestaande bizonkudde zou de nieuwkomers tolereren.

Tot de zomer van 2018 blijven de dieren echter in observatie in een afgesloten deel van het park, aan de uitlopers van de Rocky Mountains. Op termijn zullen de dieren in een ander deel van Banff worden losgelaten. Daar zullen ze in alle vrijheid kunnen jagen en hun plek kunnen zoeken in de fauna en flora. Parkwachters hopen dat de natuurlijke grenzen van Banff National Park zullen verhinderen dat de dieren het op een lopen zetten.

De bizon is een belangrijk dier voor de Canadese aboriginalbevolking. Op hun hoogtepunt leefden naar schatting 30 miljoen dieren in het wild. Intussen zijn ze bijna met uitsterven bedreigd. Enkele beschermde kuddes worden onder het nauwlettend oog van de Canadese overheid opgevolgd.