Zelf heeft Assad het steevast over terroristen als hij praat over de tegenstanders van zijn bewind. Dat de Syrische oppositie hopeloos verdeeld is en ook verschillende extremistische rebellengroeperingen in zijn rangen telt, speelt in de kaart van de Syrische president. Invloedrijke milities als Jabhat Fateh al-Sham - het voormalige al-Nusra - of IS horen inderdaad thuis onder de noemer terreur.

Dat er ook andere "gewone" rebellegroepen bestaan, past niet in de communicatiestrategie van Assad.

De terreurgroepen geven Assad het perfecte excuus om de oppositie in zijn land keihard aan te pakken. Dat daarbij ook veel burgerslachtoffers vallen, minimaliseert of ontkent het regime. Ook het gebruik van vatenbommen of chemische wapens wordt steevast ontkend, alle goed gedocumenteerde rapporten ten spijt.