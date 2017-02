De 21-jarige Omar Alshogre (foto boven) woont intussen in Kopenhagen (foto links). Tot juni 2015 zat hij in de gevangenis van Saydnaya. Hij ontsnapte er op het nippertje aan een executie, maar hoorde wel hoe andere mannen weggebracht werden. De foto rechts dateert van juli 2015, een maand nadat hij uit de gevangenis geraakt was.

"Ze bleven daar 10 à 15 minuten hangen. Sommigen stierven niet omdat ze te licht waren. Bij de jonge mensen kon hun gewicht hen niet doden. De assistenten van de officieren moesten hen naar beneden trekken en hun nek breken" (voormalige rechter die de executies zag)

"Als je je oor op de grond legde, kon je een geluid horen dat op rochelen leek. Dat duurde zo'n 10 minuten. Wij sliepen boven het geluid van mensen die aan het stikken waren. Toen was dat normaal voor mij." (Hamid, een voormalige officier die gevangen zat in Saydnaya)

"Het slaan was intens. Het was alsof ze een nagel hadden en die telkens opnieuw in een rots probeerden te slaan. Het was onmogelijk, maar ze bleven voortdoen. Ik hoopte dat ze gewoon mijn benen zouden amputeren in plaats van te blijven slaan. (Sameer, een ex-gevangen beschrijft het misbruik)