In Sapporo, in het noorden van Japan, is de 68e editie van het jaarlijkse sneeuwfestival van start gegaan. Tot en met 12 februari kunnen bezoekers tientallen sneeuwsculpturen bewonderen. Dit jaar is een van de uitschieters van het festival een 17 meter hoog schaalmodel van de Parijse Triomfboog. Volgens de organisatoren verliepen de voorbereidingen heel vlot dankzij het koude weer.

Sneeuwsculpturen sieren Japanse stad

