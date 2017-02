Het lijkt erop dat er een "alternatief feit" van François Fillon is opgedoken. Die had vanmiddag gezegd dat de Britse journaliste die zijn vrouw in 2007 had geïnterviewd verontwaardigd was over de manier waarop het interview vorige week is heropgevist.

"Ik ben nooit zijn assistent geweest, of iets dat ook maar in die richting gaat. Ik heb me ook nooit beziggehouden met zijn communicatie", zei Penelope Fillon toen. Volgens Fillon is die uitspraak uit zijn context gerukt en heeft de Britse journaliste zijn echtgenote laten weten gechoqueerd te zijn over hoe het interview is hergebruikt.

Alleen blijkt dat laatste niet te kloppen. "Ik wil dit klaar en duidelijk stellen", zegt journaliste Kim Willsher aan Libération. "Ik heb nooit het onderzoek van Envoyé Spécial (het tv-programma dat de beelden heruitzond, nvdr.) aangeklaagd. Ze hebben hun werk gedaan. Dit is een vals gerucht. Als ik al gechoqueerd zou zijn, is dat door dit vals gerucht." Ze zegt wel een mail naar mevrouw Fillon te hebben gestuurd waarin ze haar spijt uitdrukt over de gevolgen van het interview uit 2007. "Maar feiten zijn feiten", besluit ze.