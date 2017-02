Als minister van Binnenlandse Zaken (2005-2007) vestigde Nicolas Sarkozy zijn reputatie als man van de harde aanpak en de grote schoonmaak "met de hogedrukreiniger", als president (2007-2012) liet hij zich opmerken door zijn daadkracht, desnoods tegen de stroom in.

In 2014 is Sarkozy in verdenking gesteld wegens actieve corruptie en misbruik van vertrouwen. De affaire-Bettencourt draait rond illegale financiering van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen in 2007. Een uitspraak in deze zaak is er nog niet, maar zelf vindt Sarkozy dat het gerecht "wordt misbruikt voor politieke doeleinden".

In de affaire wordt ook de naam van Eric Woerth genoemd, penningmeester van de campagne van Sarkozy en later ook minister in zijn regering. In 2010 moest Woerth ontslag nemen nadat hij in opspraak was gekomen in een affaire van belangenvermenging.