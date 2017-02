Auteur: Kirsten Sokol

Kirsten Sokol De Nederlandse politici Geert Wilders (PVV) en Alexander Pechtold (D66) zijn sinds vanmorgen in een stevig Twitterdebat verwikkeld. Aanleiding: een opvallende foto die Wilders de wereld in stuurde. Daarop lijkt het dat Pechtold een pro-islamitische optocht ter ondersteuning van de sharia heeft bijgewoond, maar het beeld is gephotoshopt.