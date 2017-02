Via een amicus-brief kunnen bedrijven een rechter - al dan niet - adviseren in een bepaalde zaak, in dit geval die rond het inreisverbod. De rechtbank beslist vervolgens of de verstrekte informatie relevant is en effectief wordt overwogen in de rechtszaak.

Na de uitspraak van afgelopen weekend zou de brief er eerder komen dan verwacht, meldt persagentschap Bloomberg. In de tekst staat onder meer een passage over hoe bepaalde immigranten de VS een boost hebben gegeven.

"Immigranten hebben veel belangrijke ontdekkingen op hun naam staan, én innovatieve en iconische bedrijven opgericht", zo wordt verwezen naar Apple-oprichter Steve Jobs en Google-mede-oprichter Sergey Brin.