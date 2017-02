Op 6 mei 2002 schoot Volkert van der Graaf politicus Pim Fortuyn dood op een parking in Hilversum, negen dagen voor de parlementsverkiezingen. Er was een grote overwinning voorspeld voor Fortuyn en zijn partij LPF. Onmiddellijk na de aanslag werd van der Graaf opgepakt als moordenaar. Zijn motief? Angst dat Fortuyn geen oog zou hebben voor de zwakkeren in de maatschappij.

In 2003 werd van der Graaf veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor de moord op Pim Fortuyn. In 2014, nadat Fortuyn twee derde van zijn straf uitgezeten had, werd hij onder strenge voorwaarden vervroegd vrijgelaten.