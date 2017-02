Koning George overleed op 6 februari 1952 in zijn slaap in Sandringham House in Norfolk, het landgoed waar de Queen jaarlijks haar kerstvakantie doorbrengt. George leed al een tijdje aan longkanker. Hij werd 56 jaar.

Zijn oudste dochter Elizabeth (Alexandra Mary) was op dat moment op officieel bezoek in Kenia met haar man, prins Philip. Elizabeth nam sinds 1947 steeds meer koninklijke opdrachten over van George omdat zijn gezondheid het niet meer toeliet. Toen haar vader stierf, moest ze halsoverkop terugkeren naar Londen. Elizabeth -amper 25- besteeg automatisch de troon. Pas een jaar later, in juni 1953, werd Elizabeth ook gekroond in Westminster Abbey.