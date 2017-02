Grote euforie eerst als Modamani twee dagen na zijn aankomst in Duitsland op de foto kan met bondskanselier Merkel. Zij bezoekt in september 2015 het opvangcentrum in het Berlijnse stadsdeel Spandau waar hij verblijft. Merkel is voor Modamani een ware heldin omdat hij welkom is in Duitsland. Het is drummen in het opvangcentrum, maar hij slaagt erin een selfie met Merkel te versieren.

Niet veel later echter circuleert de foto op Facebook, maar dan als nepnieuws. De post bij de selfie luidt "Merkel op de foto met de dader van de aanslagen van Brussel". Totaal uit de lucht gegrepen, maar Modamani heeft weinig verweer. En het verzonnen nieuws blijft komen: de foto van Modamani duikt ook op bij een artikel over de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Hij zou ook een van de jongens zijn die een dakloze in Berlijn in brand stak.