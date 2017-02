400 mensen opgepakt bij antiterreuracties in Turkije

De arrestanten worden ervan verdacht dat ze banden hebben met terreurgroep IS. Turkije houdt IS verantwoordelijk voor meerdere aanslagen in het land.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

400 mensen opgepakt bij antiterreuracties in Turkije

De arrestanten worden ervan verdacht dat ze banden hebben met terreurgroep IS. Turkije houdt IS verantwoordelijk voor meerdere aanslagen in het land.