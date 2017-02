Volgens de onderneming zijn ongeveer 500 van haar leasevoertuigen door het schandaal met de sjoemelsoftware getroffen. "We zijn diep teleurgesteld in Volkswagen en voelen ons bedrogen", klinkt het, net omdat "milieuvriendelijke mobiliteit de basisgedachte was van de samenwerking".

Een woordvoerder van het autoconcern kon nog geen commentaar geven op de klacht, omdat die eerst geanalyseerd moet worden.

In Duitsland werden honderden klachten ingediend door VW-bestuurders die een schadevergoeding eisen van de autobouwer of van de verkoper. In de VS kunnen eigenaars van met sjoemelsoftware uitgeruste wagens meer dan 5.000 dollar vergoeding krijgen, maar in Europa plant VW niet zo'n uitbetaling.

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn.